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العثور على جثث 27 مهاجرا في الساحل الأفريقي

مهاجرون يعبرون الصحراء للوصول إلى ليبيا (أرشيفية)
14 ديسمبر 2022 01:23

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، العثور على جثث 27 مهاجرا يُعتقد أنهم لقوا حتفهم بسبب العطش في صحراء تشاد.

وأضافت المنظمة أن تقارير ذكرت أن المهاجرين غادروا بلدة "موسورو" في وسط تشاد قبل نحو 17 شهرا على متن شاحنة صغيرة.
وأضافت "يُعتقد أن الشاحنة ضلت الطريق وسط الصحراء وتعطلت لأسباب ميكانيكية ولقي المهاجرون حتفهم بعد ذلك من العطش". وكان بينهم أربعة أطفال.
وتشاد بلد حبيس في وسط أفريقيا تحده ليبيا من جهة الشمال، ويجتازه المهاجرون الأفارقة الطامحون للوصول إلى شاطئ البحر المتوسط. وتقع مساحة واسعة من البلاد ضمن الصحراء الكبرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وتقول المنظمة إنها وثقت وفاة أو اختفاء أكثر من 5600 شخص خلال عبور الصحراء الكبرى منذ عام 2014، بينهم 149 حالة وفاة منذ بداية 2022 وحتى الآن.

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المصدر: وكالات
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