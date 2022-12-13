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نداء لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة النساء والفتيات
نساء نازحات في الصومال
14 ديسمبر 2022 01:16
وجّهت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نداء لجمع تمويل بـ1,2 مليار دولار أميركي من أجل توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات، خصوصاً الموجودات في مناطق تشهد نزاعات مسلّحة.
وطلب صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يسعى إلى تحسين الصحة الإنجابية والأوضاع الصحية للأمومة، التمويل للعام المقبل، وذلك في إطار جهوده لمساعدة النساء في 65 بلداً، بما في ذلك بلدان تشهد نزاعات مسلّحة.
والمبلغ المطلوب ضئيل مقارنة بالمبالغ القياسية التي طلبتها وكالات الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي والبالغة 51.5 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لـ230 مليون نسمة العام المقبل.
وأصبحت هذه الاحتياجات أكثر إلحاحاً بسبب الأزمات وتداعيات التغيّر المناخي وخطر المجاعة في أفريقيا.
وأشار تقرير، نقلاً عن ناتاليا كانيم، مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أنه «حينما تقع الأزمات، تواجه النساء والفتيات بشكل متزايد خطر التعرّض للعنف والاستغلال والاعتداء».
وقالت إن وكالتها وفّرت هذا العام مساعدات «منقذة للحياة» لأكثر من 30 مليون امرأة وفتاة وشابة.
وأشارت إلى أن هذه المساعدات تضمّنت «خدمات ولوازم لرعاية التوليد في حالات الطوارئ بما يحول دون وفاة الأم أو الطفل، والتخطيط الأسري والوقاية من العنف والاستجابة له».
لكنها شدّدت على أن «الاحتياجات تزداد والفجوات لا تزال قائمة».
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