الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الإمارات: ملتزمون بتمكين الشباب في صنع القرار

ريم العامري تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
14 ديسمبر 2022 02:15

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: وجهنا الشيخ محمد بن راشد بأن نجعل من دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم
سلطان القاسمي يفتتح معرض "الحضارة العمانية: النشأة والتطور" في متحف الشارقة للآثار

أكدت الإمارات العربية المتحدة، التزامها بالتمكين الكامل والمشاركة الفعالة للشباب في عمليات صنع القرار، مؤكدة أهمية توفير منصات تساعد الشباب على مواجهة التحديات الحديثة، ومواصلة تعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة بشأن أجندة الشباب والسلام والأمن.
وقالت الإمارات، في بيان أدلت به ريم العامري من بعثة الدولة بالأمم المتحدة، أمس، أمام اجتماع مجلس الأمن بمناسبة «الذكرى السابعة لأجندة الشباب والسلام والأمن»: إن 
«الشباب يواجهون مستويات متزايدة من العنف والفقر، مع زيادة عدد النزاعات التي طال أمدها، واستمرار العالم في التعافي من جائحة كورونا»، مشيرة إلى ضرورة مساعدة الشباب على مواجهة  التحديات.
وأكد البيان، أن الإمارات تؤمن بأن الشباب هم حجر الزاوية في بناء المستقبل واستمرار المسيرة نحو التقدم، مضيفاً أنه عندما تُتاح للشباب فرص المشاركة، يمكنهم أن يصبحوا وكلاء للتغيير الإيجابي. 
وأشار إلى أن الإمارات تواصل تسليط الضوء على الطريقة التي يتأثر بها الشباب بقضايا السلام والأمن، مشدداً على ضرورة إدماجهم في عملية السلام وحالات ما بعد الصراع، مع الدعوة إلى مشاركتهم النشطة في اجتماعات مجلس الأمن.
وشدد البيان على أهمية تمكين المشاركة الكاملة والهادفة للشباب، لا سيما في الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن الإمارات تواصل الانخراط مع جامعة الدول العربية في تنفيذ أجندة برنامج «YPS» والتصدي للتحديات التي تواجه الشباب في المنطقة العربية. 
كما أكد ضرورة توفير منصات تساعد الشباب على مواجهة التحديات، منوهاً باستثمار الدولة في مركز الشباب العربي لتطوير القدرات ودعم الابتكار والإبداع لدى الشباب العربي. وقال البيان: «يقدم مكتب مبعوث الأمين العام للشباب وكيانات الأمم المتحدة، مثل تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، برامج للشباب تساعد في بناء مهارات القيادة وبناء المجتمع وإدارة النزاعات»، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم هذه الجهود.

الإمارات
الشباب
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
آخر الأخبار
شعار برنامج منشد الشارقة
دنيا
علي الحجار يحيي أولى السهرات الختامية لـ«منشد الشارقة»
اليوم 18:08
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©