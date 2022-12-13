الإمارات: ملتزمون بتمكين الشباب في صنع القرار

نيويورك (الاتحاد)

أكدت الإمارات العربية المتحدة، التزامها بالتمكين الكامل والمشاركة الفعالة للشباب في عمليات صنع القرار، مؤكدة أهمية توفير منصات تساعد الشباب على مواجهة التحديات الحديثة، ومواصلة تعزيز التنسيق في منظومة الأمم المتحدة بشأن أجندة الشباب والسلام والأمن.

وقالت الإمارات، في بيان أدلت به ريم العامري من بعثة الدولة بالأمم المتحدة، أمس، أمام اجتماع مجلس الأمن بمناسبة «الذكرى السابعة لأجندة الشباب والسلام والأمن»: إن

«الشباب يواجهون مستويات متزايدة من العنف والفقر، مع زيادة عدد النزاعات التي طال أمدها، واستمرار العالم في التعافي من جائحة كورونا»، مشيرة إلى ضرورة مساعدة الشباب على مواجهة التحديات.

وأكد البيان، أن الإمارات تؤمن بأن الشباب هم حجر الزاوية في بناء المستقبل واستمرار المسيرة نحو التقدم، مضيفاً أنه عندما تُتاح للشباب فرص المشاركة، يمكنهم أن يصبحوا وكلاء للتغيير الإيجابي.

وأشار إلى أن الإمارات تواصل تسليط الضوء على الطريقة التي يتأثر بها الشباب بقضايا السلام والأمن، مشدداً على ضرورة إدماجهم في عملية السلام وحالات ما بعد الصراع، مع الدعوة إلى مشاركتهم النشطة في اجتماعات مجلس الأمن.

وشدد البيان على أهمية تمكين المشاركة الكاملة والهادفة للشباب، لا سيما في الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن الإمارات تواصل الانخراط مع جامعة الدول العربية في تنفيذ أجندة برنامج «YPS» والتصدي للتحديات التي تواجه الشباب في المنطقة العربية.

كما أكد ضرورة توفير منصات تساعد الشباب على مواجهة التحديات، منوهاً باستثمار الدولة في مركز الشباب العربي لتطوير القدرات ودعم الابتكار والإبداع لدى الشباب العربي. وقال البيان: «يقدم مكتب مبعوث الأمين العام للشباب وكيانات الأمم المتحدة، مثل تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، برامج للشباب تساعد في بناء مهارات القيادة وبناء المجتمع وإدارة النزاعات»، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم هذه الجهود.