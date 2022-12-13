الاتحاد الأوروبي يدعو «الحوثي» إلى التخلي عن تطرفه

بروكسل (الاتحاد)

دعا الاتحاد الأوروبي، ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة لحل أزمة اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الاتحاد نشرته السفارة الفرنسية في اليمن عبر حسابها بـ«تويتر» واطلعت عليه «الاتحاد».

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه المبدئي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ودعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص هانس جروندبرج في جهود الوساطة التي يبذلها.

وحث ميليشيات الحوثي على التخلي عن المواقف المتطرفة، والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي.

وشدد على الأهمية القصوى لإعادة الهدنة، والاستجابة للضرورات الإنسانية في دعم الشعب اليمني.

وأشاد بـ«النهج البناء الذي اتبعته الحكومة اليمنية خلال الهدنة، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية، لا سيما السعودية وسلطنة عُمان، لتمديد الهدنة»، حسب البيان.

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من 70% من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه ما يزيد على نصف السكان انعدام أمن غذائي حاد.