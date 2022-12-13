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«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات في الاستجابة للحالات الصحية الطارئة

«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات في الاستجابة للحالات الصحية الطارئة
14 ديسمبر 2022 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

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وجهت منظمة الصحة العالمية الشكر إلى الإمارات على جهودها في الاستجابة للحالات الصحية الطارئة، مشيرة إلى الاجتماع الذي عقد حول رفع كفاءة مركز منظمة الصحة العالمية اللوجستي في دبي  ليصبح مركزاً عالمياً للطوارئ الصحية يخدم المجتمعات المعرضة للمخاطر عالمياً. وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: «شكراً لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في إطار سعينا لتعزيز التأهب للحالات الصحية الطارئة والاستجابة لها. عُقد اليوم أول اجتماع استراتيجي حول رفع كفاءة مركز منظمة الصحة العالمية اللوجستي في دبي ليصبح مركزاً عالمياً للطوارئ الصحية يخدم المجتمعات المعرضة للمخاطر حول العالم».وكانت الإمارات قدمت منذ بدء جائحة «كورونا» مئات الأطنان إلى عشرات الدول حول العالم، استفاد منها ملايين العاملين في المجال الطبي، وسيّرت الدولة عشرات الرحلات الجوية حول العالم محملة بالإمدادات الطبية والمساعدات الحيوية، بهدف التصدي للأزمة ومساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم في مكافحة الفيروس.

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