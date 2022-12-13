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الجيش المصري يتولى مهام دولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

الجيش المصري يتولى مهام دولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن
14 ديسمبر 2022 02:15

القاهرة (الاتحاد)

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أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، تولي قواتها البحرية قيادة «قوة المهام المشتركة 153»، والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة، خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
 وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المسلحة وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
 وقال بيان الجيش المصري: «تتولى مصر قيادة القوة انطلاقاً من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسؤولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية، وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدي لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التي تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة».
 وأشار البيان: «في هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة أن قوة المهام المشتركة 153 أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بأنماطها كافة».

مصر
الجيش المصري
البحر الأحمر
باب المندب
خليج عدن
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