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انطلاق عملية أمنية ضد «داعش» في ديالى

انطلاق عملية أمنية ضد «داعش» في ديالى
14 ديسمبر 2022 02:15

بغداد (الاتحاد)

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نفذت قوة عراقية مشتركة، أمس، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي، شرق وغرب «نهر نارين» في ديالى شمال شرقي بغداد.
 وقال قائد عمليات نينوى طالب الموسوي، في بيان: إن «قوات من فوج مغاوير قيادة عمليات ديالى، بالإضافة إلى الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع والصنوف المساندة، نفذت عملية أمنية شرق وغرب نهر نارين في ديالى».
وأضاف الموسوي أن «العملية انطلقت من محورين، الأول شرق نهر نارين بمشاركة جميع الألوية، والثاني غرب نهر نارين والتي نفذتها قوة من الجيش العراقي».
وأشار إلى أن «العملية تهدف إلى ملاحقة فلول داعش وإدامة زخم الأمن في تلك المنطقة، فضلاً عن الاطلاع على نتائج ضربة جوية نفذها طيران الجيش ضد فلول داعش أمس الأول الاثنين».

الجيش العراقي
ديالى
العراق
داعش
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