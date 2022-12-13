«تريندز»: مرحلة جديدة تتسم بالعمق والشمولية للعلاقات الصينية العربية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جلسة حوارية، نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن العلاقات الصينية العربية والخليجية بدأت مرحلة جديدة تتسم بالعمق والشمولية في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الاستراتيجية والسياسية، مؤكدين أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الأخيرة للرياض جاءت في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بظروف غير مسبوقة، جعلته يعاني أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد، مؤكدين أن القمم الثلاث التي عقدت بين عدد من القادة العرب والخليجيين والرئيس الصيني، في العاصمة السعودية، شكلت علامة فارقة في هذه العلاقات، وفتحت آفاقاً جديدة.

وأشار المشاركون في «حوار تريندز التاسع» الذي دار حول «العلاقات الصينية - الخليجية - العربية»، إلى أن مشاريع التعاون بين الجانبين الصيني والعربي والخليجي، تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق «BRI» ومبادرة التنمية العالمية «GDI»، تهدف إلى خلق الظروف الهيكلية اللازمة لمشاركة أكثر عمقاً واستمراراً.

واستهلت أعمال الجلسة الحوارية بكلمة لمديرة الحوار، نجلاء الزرعوني، الباحثة غير المقيمة بـ«تريندز»، أكدت فيها أن العالم العربي والصين تعهدا خلال زيارة الرئيس شي جين بينج إلى الرياض بتعميق العلاقات، مشيرة إلى أن أقطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسعى وتعمل لتنويع شراكاتها الدولية، خاصة مع الصين والعديد من الدول الآسيوية على الصعيد الاقتصادي.

وبينت الزرعوني أن القمم الثلاث التي عقدت توجت بعدد من صفقات الطاقة بين الصين ومنتجي النفط الكبار في مجلس التعاون الخليجي، ووعود باستخدام العملة الصينية في عمليات الشراء.