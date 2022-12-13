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ميقاتي: لبنان من أكثر الدول التي عانت الإرهاب

ميقاتي: لبنان من أكثر الدول التي عانت الإرهاب
14 ديسمبر 2022 02:15

بيروت (الاتحاد)

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أمس، أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاوناً جماعياً وتوحيداً للخبرات، مشيراً إلى أن القوى الأمنية اللبنانية قابلت بحزم العمليات الإرهابية التي ضربت لبنان وتمكنت من كشف الكثير منها قبل أوانها.
وقال ميقاتي، خلال ندوة عن «آليات التنسيق في مكافحة الإرهاب»: «نحن في لبنان من أكثر الدول التي عانت الأعمال الإرهابية التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنية».
وأشار إلى الكشف عن الكثير من العمليات الإرهابية قبل أوانها وتوقيف أفرادها، مؤكداً أن «مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وتداعياته ليست فقط مسؤولية جهاز أمني أو استخباراتي بعينه، بل تتطلب تعاوناً جماعياً وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثفاً».
وأعرب ميقاتي عن شكره لـلاتحاد الأوروبي وحكومات إسبانيا وفرنسا وإيطاليا على شراكتهم الاستراتيجية مع لبنان في المكافحة المتقدمة لجرائم الإرهاب والجرائم الإلكترونية من خلال عدة مشاريع.

نجيب ميقاتي
لبنان
الإرهاب
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