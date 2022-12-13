واشنطن: المتهم بتفجير «لوكربي» لن يواجه الإعدام

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت الولايات المتحدة أن محاكمة ضابط الاستخبارات الليبي السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم بصنع قنبلة اُستخدمت لتفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي عام 1988، تؤكد التزام الإدارة الأميركية بفرض سيادة القانون.

ومسعود (71 عاماً) ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي زعمت تقارير أميركية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة القنبلة المستخدمة في إسقاط الطائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما أودى بحياة ركابها البالغ عددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 من سكان البلدة.

وفي السياق، أعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون بالولايات المتحدة أنهم لن يطالبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام أبو عجيلة المريمي.

جاء ذلك خلال أول جلسة استماع عقدت في قاعة المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمس، بهدف محاكمة مسعود، على خلفية مقتل 270 شخصاً، بينهم 190 أميركياً، إثر تفجير قنبلة على متن طائرة من طراز «بوينغ 747»، تابعة لخطوط طيران «بان أميركان»، فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.

وقال الادعاء إن المتهم بصنع القنبلة التي انفجرت على متن طائرة شركة «بان أميركان» فوق بلدة لوكربي قبل 34 عاماً لن يواجه عقوبة الإعدام، حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي في الولايات المتحدة عام 1998.

وفي السياق، أكد المدعي الفيدرالي إريك كينرسون للقاضية الفيدرالية روبن ميريويذر، خلال جلسة الاستماع، أن مكتبه «لن يتابع أي شيء يتعلق بعقوبة الإعدام، لأن التهم الموجهة للمتهم لم تكن مؤهلة للإعدام في عام 1988 عندما وقع التفجير».

ووجهت إلى المتهم ثلاث تهم، بينها تدمير طائرة في حادث نتج عنه قتلى عدة.

يذكر أن المحكمة منحت مسعود المحتجز في أحد سجون ولاية فرجينيا الأميركية مهلة حتى 19 ديسمبر الجاري، لتعيين محامٍ لمتابعة مجريات محاكمته.

ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لمحاكمة مسعود في 27 ديسمبر الجاري، والتي يمكن خلالها لوكلاء الدفاع عنه أن يقدموا طلباً لإطلاق سراحه، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

وفي السياق، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، رفضه إعادة فتح قضية «لوكربي» وتسليم المشتبه به في القضية.

وقال المجلس في بيان: «نشدد على أن ملف قضية لوكربي قد أقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي أبرمت بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008».

وحمل «الأعلى للدولة» حكومة عبد الحميد الدبيبة «المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية باستمرارها في هذا النهج، وتسليم المواطن الليبي بشكل مجحف ومخجل».