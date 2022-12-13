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«اليونيسف» تطلق نداءً لجمع 2.6 مليار دولار

«اليونيسف» تطلق نداءً لجمع 2.6 مليار دولار
14 ديسمبر 2022 02:15

عمّان (الاتحاد)

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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أمس، نداءً للمجتمع الدولي من أجل جمع 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت المنظمة في بيان، إنها «بحاجة لهذه الأموال بشكل طارئ لتقديم المساعدة لإنقاذ حياة أكثر من 52.7 مليون طفل محتاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023».
ونقل البيان عن المديرة الإقليمية لـ«اليونيسف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر قولها «نظراً لأن حوالي نصف بلدان المنطقة تعيش في أزمات أو تعاني من آثار النزاعات والحروب، فإن الأطفال ما زالوا الأكثر تضرراً ويحتاجون بشدة إلى المساعدة».
وأضافت أنه «عاماً بعد عام، يزداد الوضع سوءاً مع ازدياد فقر العديد من العائلات وهم يواجهون آثار هذه الأزمات».
وقالت المنظمة، إن «المنطقة هي موطن لبعض من أطول الصراعات في العالم حيث خلفت الحرب المستمرة قرابة 12 عاماً في سوريا أكثر من 6.5 مليون طفل، معتمدين على المساعدات، في حين ما زالت الأزمة في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد كل طفل هناك تقريباً على المساعدات، فيما أدت الأزمة المتفاقمة في لبنان وعدم الاستقرار في السودان إلى وضع ملايين الأطفال الإضافيين في ظروف معيشية حرجة».
وقالت خضر، إنه «إذا تم تأمين هذا التمويل العاجل، فإنه سيسمح لليونيسف بالوصول إلى الأطفال المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية في الوقت وبالطريقة المناسبين».
وقالت المنظمة، إن «هذا النداء يشمل أطفال العراق والأردن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية والسودان وسوريا واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة واليمن».
وفي حين أن تركيا ليست جزءاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن النداء يشمل استجابة اللاجئين السوريين فيها.
في ديسمبر 2021، ناشدت «اليونيسف» المجتمع الدولي لجمع 2.3 مليار دولار أميركي للاستجابة لاحتياجات الأطفال لعام 2022، وتمت مراجعة النداء إلى 2.4 مليار دولار أميركي، تسلمت المنظمة نصفها فقط.

اليونيسف
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