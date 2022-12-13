انطلاق القمة الأميركية الأفريقية

واشنطن (الاتحاد)

انطلقت في العاصمة واشنطن، أمس، القمة الأميركية - الأفريقية بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن وعدد من قادة الدول الأفريقية، بهدف تعزيز رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات بين الجانبين.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن «القمة التي تستمر ثلاثة أيام تؤكد التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الشركاء الأفريقيين حول الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي واستكشافه لتلبية الأولويات المشتركة على كوكب الأرض». وأضاف أن «المجتمعين سلطوا الضوء في اليوم الأول من القمة على الشراكة الأميركية - الأفريقية في مجال الفضاء والتعاون لمعالجة تحديات وفرص القرن الـ 21 بما في ذلك التصدي لتغير المناخ، والاستجابة للتنوع البيولوجي وأزمات الغذاء العالمية، وتعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي، والتعاون الفضائي العلمي والتجاري بين الجانبين».

وأوضح أن القادة بحثوا أيضاً دور القطاع الخاص في دعم شراكة الفضاء الأميركية - الأفريقية، وذلك بعد أن أعلن عدد من الشركات الأميركية أخيراً استثمارات جديدة في هذه الشراكة.