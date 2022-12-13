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الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة من «الشباب»

الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة من «الشباب»
14 ديسمبر 2022 02:15

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت القوات الصومالية سيطرتها بمساعدة قوات محلية على منطقة جديدة في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.
وأضافت أن القوات المتحالفة تمكنت من الدخول إلى منطقة «الكوثر» في الإقليم التي تجمع فيها عناصر حركة «الشباب» الإرهابية.
وكشف قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي عن أن الجيش شن هجوماً على المنطقة الاستراتيجية من جهات عدة، مشيراً إلى أن مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية الذين طردوا من مدينة «آدم يبال» قبل أيام تمركزوا فيها.
وتعهد قائد الجيش الصومالي باستمرار العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية حتى يتم إجبار الجماعة على الخروج من إقليم شبيلي الوسطى بأكمله.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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