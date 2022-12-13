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رئيس جنوب أفريقيا ينجو من العزل

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
13 ديسمبر 2022 23:26

نجا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم الثلاثاء، من إطلاق إجراءات لعزله، إذ عارضها البرلمان على نطاق واسع في نهاية نقاش ساخن.

وعارض 214 من أعضاء البرلمان إطلاق إجراءات عزل، وأيّدها 148، في حين امتنع عضوان عن التصويت.

وحقّق سيريل رامابوزا (70 عاماً) ثروة من أنشطته في مجال الأعمال قبل الوصول إلى سدة السلطة.

وتلقى رئيس جنوب أفريقيا دعماً كاملاً من الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان.

وتُجري الشرطة تحقيقاً لكن لم يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس حتى الآن.

وسيريل رامابوزا (70 عاماً) هو المرشح الوحيد أمام وزير الصحة السابق زويلي مخيزي، لرئاسة المؤتمر الوطني الأفريقي. ويجتمع الحزب هذا الأسبوع لاختيار رئيس البلاد في حال فاز الحزب في الانتخابات العامة عام 2024.

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المصدر: وكالات
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