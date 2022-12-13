«مؤتمر باريس».. تعهدات بمليار يورو لأوكرانيا

باريس (وكالات)

أتاح مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا استضافته باريس، جمع هبات بحوالي مليار يورو لمساعدة السكان في تحمّل فصل الشتاء بعد أن دمرت الضربات الروسية منشآت الطاقة فيها، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء.

وقالت كولونا في مستهلّ المؤتمر: إن قيمة «المساعدات تبلغ وحتى تفوق مبلغ 800 مليون يورو» الذي طلبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي. وأضافت، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال: «في الواقع، أنا سعيدة لإعلان أننا نتجاوز هذا الرقم ونقترب من المليار يورو».

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، أن من أصل مبلغ المليار يورو، ستُخصص 415 مليوناً لقطاع الطاقة و25 مليوناً للمياه و38 مليوناً للغذاء و17 مليوناً للصحة و22 مليوناً لوسائل النقل فيما لم يتمّ تقسيم المبلغ المتبقي ويبلغ 493 مليوناً، مضيفةً أن ذلك يشمل تبرّعات عينية أو نقدية.

من جانبه، صرّح شميهال بأن «بلدنا لن يغرق في الظلام»، مشيداً بـ«مؤشر قويّ» على دعم لأوكرانيا أرسله «العالم المتحضّر».

وأضاف: «نحن ممتنّون لكافة الدول التي لا تزال حليفتنا في هذه الأوقات المظلمة»، واعداً مرة جديدة بأن أوكرانيا ستستعيد سيادتها ووحدة أراضيها.

المؤتمر الذي شارك فيه 70 وفداً من دول ومنظمات دولية، يهدف إلى «مساعدة الأوكرانيين على الصمود خلال هذا الشتاء»، وفق ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مفتتحاً الاجتماع. وكان الرئيس الفرنسي دعا لمؤتمر باريس من أجل دعم الأوكرانيين لتجاوز الشتاء الحالي، مؤكداً أن أوكرانيا وحدها تملك حق تقرير شروط السلم التي ستنهي الأزمة الحالية، فيما قدرت كييف احتياجاتها الطارئة بحوالي 800 مليون يورو.

يركز المتحدثون خلال المؤتمر على 5 مجالات أساسية هي الطاقة والمياه والغذاء والصحة والنقل لتمكين أوكرانيا من الحفاظ على تشغيل البنية التحتية الأساسية.

وقال زيلينسكي: «نحن نبذل كل جهدنا لمواجهة إرهاب الطاقة»، مقدراً تكلفة «الإصلاح السريع للبنى التحتية المدمرة من جراء الضربات الروسية» بحوالي 1.5 مليار يورو.

وأعلن ماكرون مساعدة إضافية فرنسية بقيمة 76.5 مليون يورو لقضاء الشتاء في مطلع 2023 «في مجالي الكهرباء والطاقة»، لا سيما من أجل شراء مصابيح. تضاف إلى 48.5 مليون يورو سبق أن تم الإعلان عنها في مايو يجري صرفها حالياً.