«الحسم العسكري» الأوكراني مرهون بدعم غربي «مستبعد»

دينا محمود (لندن)

في الوقت الذي يتعهد فيه القادة الأوكرانيون مراراً باستعادة السيطرة على كل الأراضي الخاضعة حالياً لسيطرة روسيا، يستبعد خبراء ومحللون عسكريون أميركيون، أن يكون الغرب قادراً أو راغباً في تقديم الدعم الذي تحتاج إليه حكومة كييف، لتحقيق هذا الهدف.

فالخبراء يؤكدون أن إجبار موسكو على الانسحاب من هذه المناطق، التي تشكل أكثر من 15 في المئة من مساحة أوكرانيا، يتطلب تكبيدها خسائر عسكرية فادحة، وهو ما يستلزم بالتبعية إمدادات أكبر من المساعدات العسكرية الغربية، بما قد يفوق قدرات الدول الداعمة لكييف.

فمنذ اندلاع المعارك في 24 فبراير الماضي، عكفت القوات الروسية على تحصين مواقعها، بما يجعل شن هجوم عليها مغامرة محفوفة بالكثير من المخاطر، لا يمكن للجيش الأوكراني الإقدام عليها من الأصل في الوقت الحاضر، حتى بالرغم من التقدم العسكري الذي حققه في الآونة الأخيرة، إثر سيطرته على مناطق مثل خيرسون وخاركيف.

وقد أقر رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي بذلك في تصريحات أدلى بها مؤخراً، وأشار فيها إلى أن المناطق التي استعادتها القوات الأوكرانية «محدودة المساحة» مقارنة بتلك التي لا تزال روسيا تسيطر عليها حتى الآن، قائلاً إن «إخراج الروس من أوكرانيا عسكرياً وبشكل فعلي، يمثل مهمة شديدة الصعوبة، ولن يحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا إذا انهار الجيش الروسي على نحو كامل، وهو أمر غير محتمل».

وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم المساعدات الأميركية لأوكرانيا منذ نشوب القتال قرابة 32 مليار دولار، من بينها نحو 20 ملياراً في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية وأمنية أخرى، يؤكد الخبراء، الذين تحدثوا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن توفير التمويل اللازم لإمداد كييف، بمعدات تتيح لها الفرصة للسيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، سيكلف أكثر من ذلك بكثير. ويزيد من صعوبة تحقيق السلطات الحاكمة في كييف لأهدافها على هذا الصعيد، ما يبدو من خلافات ناشبة بين حلفائها، بشأن تفسيرهم لمفهوم «استعادة الأراضي الخاضعة لروسيا». فبينما أكدت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن بلاده تدعم الجانب الأوكراني في مساعيه لاسترداد الأراضي، التي تمت السيطرة عليها منذ 24 فبراير الماضي، يشير مسؤولو دول أخرى داعمة لحكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إلى ضرورة أن تشمل هذه العملية، شبه جزيرة القرم، التي أعلنت موسكو ضمها إلى أراضيها عام 2014.

وقد تجسد هذا الانقسام بوضوح، في ما قاله وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبرغيس، عقب اجتماعات عقدها مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أواخر الشهر الماضي في العاصمة الرومانية بوخارست، عندما أكد أنه «على الغرب أن يسأل نفسه: ما هو الهدف النهائي؟».