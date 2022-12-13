الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقاً علمياً كبيراً» في الاندماج النووي

علماء أميركيون يسجلون «اختراقاً علمياً كبيراً» في الاندماج النووي
14 ديسمبر 2022 02:15

واشنطن (وكالات) 

أخبار ذات صلة
تراجع منسوب المياه يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية
باريس تبدأ تجربة نموذجية للحصول على الطاقة

أعلن علماء أميركيون، أمس، تحقيق «اختراق علمي كبير» في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوماً ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.
وأوضح مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية في تغريدة أنّ تجربة أجراها الأسبوع الماضي «أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة» المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.
ووصفت وزارة الطاقة الأميركية بدء الاشتعال الاندماجي بأنه «اختراق علمي كبير» من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق «تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة».
واعتبر مدير مختبر لورانس ليفرمور كيم بوديل الاندماج النووي بأنه «أحد أهم التحديات العلمية التي واجهتها الإنسانية على الإطلاق». يعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي - الذي وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يعد السبب في أزمة المناخ العالمية.

الاندماج النووي
الطاقة
وزارة الطاقة الأميركية
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©