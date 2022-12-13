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سفن الحبوب تغادر «أوديسا»

سفن الحبوب تغادر «أوديسا»
14 ديسمبر 2022 02:15

كييف (وكالات)

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قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية: إن 8 سفن محملة بالحبوب غادرت موانئ بمنطقة أوديسا الأوكرانية، أمس، بعد توقف نتيجة لانقطاع الكهرباء عقب هجمات صاروخية روسية.
ولم يعمل ميناء أوديسا على البحر الأسود يوم الأحد، واستمر العمل جزئياً بميناءي كورنومورسك وبيفديني، المسموح لهما بتصدير الحبوب بمقتضى اتفاق توصلت إليه موسكو وكييف رغم الغزو الروسي.
وقالت الوزارة في بيان على «تيليجرام»: «ثماني سفن تحمل 238 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى آسيا وأوروبا غادرت موانئ أوديسا الكبرى».
وأضافت أنه سيجري تحميل 690 ألف طن من المنتجات الزراعية على 23 سفينة أخرى موجودة بالموانئ في منطقة أوديسا. وتابعت الوزارة قائلة: إن 550 مركبة تحمل أغذية غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن في إطار المبادرة لتصدير 13.8 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا.

أوكرانيا
أوديسا
روسيا
انقطاع الكهرباء
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