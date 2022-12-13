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أميركا تستعد لإرسال صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا

صواريخ باتريوت
13 ديسمبر 2022 22:39

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ «باتريوت» الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

تطلب أوكرانيا من شركائها الغربيين دفاعات جوية، منها أنظمة «باتريوت» أميركية الصنع، لحمايتها من أي قصف صاروخي روسي ثقيل، بما يشمل القصف على البنية التحتية للطاقة.

وقال مسؤولان، تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما، إن الإعلان قد يأتي على أقرب تقدير يوم الخميس، ولكن ما زال بانتظار الموافقة الرسمية من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والرئيس جو بايدن.

وحذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، حلف شمال الأطلسي من تقديم أنظمة صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا، ومن المرجح أن موسكو ستنظر إلى الدعم الدفاعي على أنه تصعيد.

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المصدر: وكالات
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