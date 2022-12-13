الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أطفال الصومال يموتون جوعاً مع تفاقم كارثة الغذاء

أطفال الصومال يموتون جوعاً مع تفاقم كارثة الغذاء
13 ديسمبر 2022 22:08

أظهرت دراسة أجراها تحالف وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أن أكثر من 200 ألف صومالي يعانون من نقص كارثي في الغذاء وأن الكثيرين يموتون جوعا بينما من المتوقع أن يرتفع ذلك العدد إلى أكثر من 700 ألف العام المقبل.

وقال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يضع المعيار العالمي لتحديد شدة الأزمات الغذائية إنه تم مؤقتا تفادي أسوأ مستويات التصنيف، وهي المرحلة الخامسة من المجاعة، ولكن الأمور تزداد سوءا.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (أوتشا) «لقد أبقوا المجاعة خارج الباب، لكن لا أحد يعلم إلى متى».

وأضاف في إفادة صحفية في جنيف عقب صدور أحدث دراسة تحليلية بشأن الصومال «يموت هؤلاء الناس جوعاً، لا شك في ذلك، لكن لا يمكنني تحديد عدد لذلك».

وأدى الجفاف على مدى عامين إلى تدمير المحاصيل ونفوق الماشية في أنحاء دول القرن الأفريقي في حين ارتفعت أسعار الواردات الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي الصومال، حيث نزح ثلاثة ملايين من ديارهم بسبب الصراع أو الجفاف.

وسبق أن حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من أن بعض المناطق في الصومال كانت معرضة لخطر الوصول إلى مستويات المجاعة إلا أن جهود المنظمات الإنسانية والمجتمعات المحلية حالت دون ذلك.

 

أخبار ذات صلة
الجيش الصومالي يحرر مناطق جديدة من «الشباب»
الصومال.. «التغير المناخي» نقمة تصيب «الشباب»
المصدر: وكالات
المجاعة
الجيش الصومالي
الصومال
الحكومة الصومالية
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©