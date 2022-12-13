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إطلاق منصّة «نسك» باللغة التركية

خلال إطلاق موقع «نسك» بنسخته التركية (من المصدر)
13 ديسمبر 2022 22:01

إسطنبول، الرياض (الاتحاد) 
شهد وزير الحج والعمرة السعودي رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إطلاق موقع «نسك» بنسخته التركية، وذلك خلال زيارته إلى تركيا، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين بالحكومة التركية.
ويأتي إطلاق المنصّة امتدادًا للجهود التي تقدمها الحكومة السعودية لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع دول العالم، وإثراء تجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولتيسير إجراءات قدومهم لأداء نسك العمرة والزيارة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية السعودية 2030، وبالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة. 
وأوضح وزير الحج والعمرة، أن إطلاق منصة «نسك» باللغة التركية يأتي لخدمة شريحة كبيرة ومهمة من المسلمين، وفي إطار الجهود المتواصلة لأتمتة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتصبح أكثر يسراً وسهولة واختصارًا للوقت، مشيرًا إلى أن إطلاق منصّة «نسك» يأتي بالتكامل مع جهات حكومية عدة لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات وحجز الخدمات، لأداء نسك العمرة والصلاة بطمأنينة ويُسر، مما يثري رحلة ضيوف الرحمن لتصبح ذكرى لا تنسى.
يُذكر أن منصة «نسك» تقدم حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتمكن «نسك» الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبرامج إلكترونيًا.

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