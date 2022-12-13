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عربي ودولي

«طفح الكيل».. سوناك يتوعد المهاجرين

ريشي سوناك
13 ديسمبر 2022 22:05

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استحداث تشريع لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء داخل البلاد، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة السيطرة على زيادة عدد الواصلين على قوارب صغيرة إلى ساحلها الجنوبي.
زاد عدد من يصلون إلى إنجلترا عبر القنال لأكثر من المثلين في العامين الماضيين، وتُشير الأرقام الحكومية إلى أن الألبان يمثلون الشريحة الأكبر من الوافدين إلى البلاد بهذه الطريقة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن إستراتيجية جديدة من خمس نقاط للتعامل مع الهجرة غير الشرعية تشمل خططا لتسريع عودة طالبي اللجوء الألبان والانتهاء من فحص حالات طلب اللجوء المتراكمة السابقة البالغ عددها نحو 150 ألفا بحلول نهاية العام المقبل، وذلك من خلال مضاعفة عدد المتخصصين في دراسة الحالات.
وقال سوناك أمام البرلمان "إذا دخلت المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء هنا... بدلاً من ذلك، ستُحتجز وتعود سريعا إما إلى بلدك الأصلي أو إلى بلد آمن حيث سيُنظر في طلب اللجوء الخاص بك".

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المصدر: وكالات
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