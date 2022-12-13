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55 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو الديموقراطية

أرشيفية
13 ديسمبر 2022 21:59

قال قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونجو إن 55 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية الثلاثاء جراء سيول ناجمة عن الأمطار الغزيرة.
كما ألحقت الفيضانات أضراراً جسيمة بالممتلكات، وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط المدينة البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.
واجتاحت الفيضانات شوارع في منطقة غومبيه الراقية التي تضم وزارات وسفارات.
وقال الجنرال كاسونجو إن الضحايا سقطوا في مناطق وبلديات مختلفة في المدينة ولا سيما في الوديان حيث طُمرت المنازل بسبب انزلاقات التربة.
ومن بين القتلى تسعة أشخاص من نفس العائلة، بينهم أطفال، قضوا في انهيار منزلهم في منطقة بينزا ديلفو ببلدية نغاليما في كينشاسا. وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس جثثهم في الصباح بعد انتشالها من تحت الأنقاض.
والعديد من المساكن في كينشاسا منازل متداعية بنيت على منحدرات معرضة لخطر الفيضانات، فيما شبكات المجاري والصرف الصحي في المدينة لا تعمل بشكل جيد.

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المصدر: وكالات
أمطار غزيرة
أمطار غزيرة ومتوسطة
الكونغو الديمقراطية
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