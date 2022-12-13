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وكالة الطاقة ترسل بعثات إلى محطات أوكرانيا النووية
دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني
13 ديسمبر 2022 21:22
أكد دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وافقت على إرسال فرق دائمة إلى محطات البلاد النووية، بما فيها زابوريجيا الخاضعة للسيطرة الروسية.
وقال شميهال، في بيان أعقب لقاء عقده في العاصمة الفرنسية باريس مع مدير الوكالة رافايل غروسي "تهدف البعثات لتأمين المحطات وتسجيل جميع المحاولات الرامية للتأثير عليها من الخارج، خصوصاً القصف".
وأكد رئيس الوزراء، الذي كان يشارك في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، أن فرق الوكالة ستنتشر في محطات في زابوريجيا وروفنو وخميلينتسكي وبيفينوكراينسكا وتشيرنوبيل، من دون تحديد جدول زمني.
وأضاف أنه كرر، خلال اللقاء مع غروسي، الدعوة إلى "نزع الصبغة العسكرية" عن محطة زابوريجيا، واصفاً الأمر بأنه أولوية بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
عقب المؤتمر، أشاد شميهال بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعمه أوكرانيا في قضايا عدة، من بينها الأمن النووي وسحب الجنود من محيط محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا.
وقال "فرنسا تبذل جهوداً حثيثة فيما يتعلق بهذا الموضوع".
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل فرقا في زابوريجيا، حيث سيطرت القوات الروسية على المحطة وأعلنت ضم المنطقة إلى روسيا.
وقال غروسي قبيل الاجتماع، إن "المحطة ما زالت في وضع خطير جداً".
وأضاف "بدأنا النظر في سبل لتعميق هذه الحماية وقبل كل شيء، التوصل إلى اتفاق سيشمل الجانب الروسي، طبعاً، لحماية المحطة"، في إشارة إلى زابوريجيا.
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المصدر: رويترز
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