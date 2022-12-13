فرنسا.. أحكام بالسجن بشأن هجوم نيس في 2016

الشرطة الفرنسية تحيط بالشاحنة التي نفذ بها هجوم نيس (أرشيفية)
13 ديسمبر 2022 21:08
قالت محكمة فرنسية، اليوم الثلاثاء، إن المتهمين الثمانية الذين حوكموا بشأن هجوم بشاحنة في عام 2016 في مدينة نيس الفرنسية مذنبون لأدوارهم في الجريمة التي قُتل فيها 86 شخصاً.
وقُتل المهاجم محمد لحويج بوهلال، برصاص الشرطة في الحال بعد أن أشاع الدمار والفوضى على امتداد كيلومترين من شارع ساحلي في نيس، حيث كانت العائلات تحتفل باليوم الوطني (يوم الباستيل).
ودانت المحكمة محمد غريب، المتهم الرئيسي وصديق بوهلال، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وعاقبته بالسجن 18 عاماً.
كما دان القضاة شكري شفرود ورمزي عرفة، وهما متهمان بارزان آخران اتُهما بمساعدة بوهلال في الحصول على الأسلحة والشاحنة، بالانتماء إلى منظمة إرهابية. وحُكم على شفرود بالسجن 18 عاما وعلى عرفة بالسجن 12 عاما.
وحُكم على خمسة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وثمانية أعوام.