أميركا تعلن «اختراقاً علمياً كبيراً» في مجال الطاقة
محطة للطاقة النووية
13 ديسمبر 2022 19:31
أعلن علماء أميركيون، اليوم الثلاثاء، تحقيق «اختراق علمي كبير» في مجال الاندماج النووي، قد يحدث يوماً ثورة في إنتاج الطاقة على الأرض.
وأوضح «مختبر لورانس ليفرمور الوطني»، التابع لوزارة الطاقة الأميركية في تغريدة على تويتر، أنّ تجربة أجراها الأسبوع الماضي «أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة» المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل. ووصفت وزارة الطاقة الأميركية بدء الاشتعال الاندماجي بأنه «اختراق علمي كبير» من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق «تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة». واعتبر كيم بوديل، مدير «مختبر لورانس ليفرمور» أن الاندماج النووي «أحد أهم التحديات العلمية التي واجهتها الإنسانية على الإطلاق». يعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي، الذي وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري.
وقال الفيزيائي جيريمي تشيتندين من «إمبريال كوليدج لندن»، إنه إذا تم تأكيد الإنجاز «فهي لحظة اختراق حقيقية مثيرة للآمال... إنه يثبت أن الهدف المنشود منذ فترة طويلة، الاندماج الذي نتوق إليه، يمكن تحقيقه بالفعل».
لإنتاج الطاقة، تستخدم محطات الطاقة النووية حول العالم حالياً الانشطار، الذي يقوم على شطر نواة ذرة ثقيلة. أما الاندماج، فيجمع بين ذرتين من الهيدروجين الخفيف لتكوين ذرة أثقل من الهيليوم ويُطلق كمية كبيرة من الطاقة خلال هذه العملية.
هذه هي العملية التي تحدث داخل النجوم، بما فيها الشمس.
على الأرض، يمكن إثارة تفاعلات الاندماج عن طريق تسخين الهيدروجين إلى درجات حرارة قصوى داخل أجهزة متخصصة.