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ليتوانيا تمدد حالة الطوارئ على حدودها

ليتوانيا تمدد حالة الطوارئ على حدودها
13 ديسمبر 2022 19:10

مددت ليتوانيا حالة الطوارئ في المناطق الواقعة قرب حدودها مع روسيا وبيلاروسيا حتى 17 مارس 2023.

ووافق البرلمان الليتوانى على قرار مماثل اتخذته الحكومة في فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وتطبق اللائحة الخاصة بحالة الطوارئ في منطقة الحدود، وكذلك في نقاط المراقبة الحدودية الأخرى، مثل المطارات ومحطات السكك الحديدية.

تتيح اللائحة للسلطات إيقاف وتفتيش المركبات والأشخاص في منطقة الحدود. كما سيتم تعزيز إجراءات حماية المنشآت الاستراتيجية والبنية التحتية.

تقع ليتوانيا على حدود جيب كالينينجراد الروسي الواقع على بحر البلطيق والمعزول عن البر الرئيسى الروسي، وكذلك على حدود بيلاروسيا. تعتبر ليتوانيا الأزمة الأوكرانية تهديداً مباشراً لأمنها.

 

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