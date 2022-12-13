أوغندا تعلن مقتل 11 متطرفاً في اشتباكات

قال الجيش الأوغندي، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من 11 متطرفاً قُتلوا في اشتباكات مع القوات الأوغندية الليلة الماضية خلال غارة عبر الحدود.
وبدأ عناصر الجماعة، المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تنفيذ أعمال إرهابية منذ 2019 على الحدود بين أوغندا والكونغو الديمقراطية.
وكتب فيليكس كولايجي المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية على «تويتر» أن الاشتباكات اندلعت غرب أوغندا، مساء أمس الاثنين، مع الجنود الأوغنديين.
وتابع «تلقت مخابراتنا معلومات عنهم وتم اعتراضهم. هناك معركة دائرة للتعامل بحزم مع هذه المجموعة. قُتل 11 منهم»، موضحاً أنه تم أسر ثمانية آخرين، بينما قُتل جندي أوغندي.
وأفادت صحيفة «ديلي مونيتور»، ومقرها العاصمة الأوغندية كمبالا، بأن الجماعة الإرهابية أطلقت النار على المدنيين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل بينما فر العديد من السكان من منازلهم بحثاً عن مأوى في المناطق الحضرية.
بعد وقوع سلسلة من التفجيرات داخل العاصمة الأوغندية وحولها في أواخر العام الماضي، نشرت كمبالا مئات من الجنود على الحدود في إطار عملية مشتركة مع جيش الكونجو لاجتثاث الإرهاب.