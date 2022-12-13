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عربي ودولي

أميركا تستضيف قمة لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

البيت الأبيض
13 ديسمبر 2022 17:39

تستضيف الولايات المتحدة، الثلاثاء، قمة في العاصمة واشنطن تضم عشرات من قادة القارة الأفريقية.

ينتظر أن يحضر حوالي خمسين قائداً أفريقياً هذه القمة التي تستغرق ثلاثة أيام، وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل ثماني سنوات في 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

تسعى الولايات المتحدة لاستمالة شركاء أفارقة وأبدت استعدادها «لتخصيص 55 مليار دولار أميركي لأفريقيا على مدى ثلاث سنوات»، بحسب البيت الأبيض.

وقال المستشار الرئاسي جايك سوليفان للصحفيين، أمس الاثنين، إن هذه الأموال ستخصص للصحة والاستجابة لتغير المناخ. وسيتم الكشف عن كيفية توزيعها في الأيام المقبلة.

وأكد أن هذا التمويل، والالتزام الأميركي وبشكل عام، لن يكون مرتبطاً بموقف الدول الأفريقية من الأزمة في أوكرانيا.

وقال مستشار الرئيس جو بايدن: «نحن لا نضغط على أحد».

ستكون هذه المبالغ، من دون شك، موضع ترحيب فيما تتراجع الاستثمارات في أفريقيا.

وسيتحدث الرئيس الأميركي الذي لم يزر بعد دول أفريقيا جنوب الصحراء منذ بدء ولايته، الأربعاء والخميس أمام القمة.

وسيدعو إلى زيادة دور أفريقيا على الساحة الدولية مع مقعد في مجلس الأمن الدولي، وإلى تمثيل الاتحاد الأفريقي رسمياً في قمة مجموعة العشرين.

الولايات المتحدة، الثلاثاء، قمة في العاصمة واشنطن تضم عشرات من قادة القارة الأفريقية.

ينتظر أن يحضر حوالي خمسين قائداً أفريقياً هذه القمة التي تستغرق ثلاثة أيام، وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل ثماني سنوات في 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما.

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المصدر: رويترز
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