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إطلاق صفارات الإنذار من غارات جوية في أنحاء أوكرانيا

من أوكرانيا
13 ديسمبر 2022 17:38

قال مسؤولون محليون إنه تم إطلاق صفارات إنذار في أنحاء أوكرانيا اليوم الثلاثاء بعد تحذيرات من قادة البلاد بأن روسيا قد تشن موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وتشن روسيا عدة موجات من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ أكتوبر، مما تسبب في نوبات انقطاع للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

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