الأربعاء 14 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انتخاب حليف لنتنياهو رئيساً للكنيست

أرشيفية
13 ديسمبر 2022 17:28

انتخب البرلمان الإسرائيلي رئيساً جديداً، اليوم الثلاثاء، هو حليف وثيق لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيشرف على الموافقة على التشريع الذي سيساعد على تشكيل الحكومة الجديدة.

ويحل ياريف ليفين العضو البارز في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو محل ميكي ليفي من حزب يش عتيد الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد.

قد لا يبقى ليفين في منصبه لفترة طويلة، إذ يتوقع خبراء سياسيون إسرائيليون أن يتولى حقيبة وزارية بارزة في ائتلاف نتنياهو.

ومن المتوقع أن يتحرك ليفين بسرعة لتمرير تشريع يتيح لدرعي شغل مناصب حكومية.

 

أخبار ذات صلة
«غرفة دبي» تفتتح 3 مكاتب في مصر وإسرائيل وتركيا
نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية
المصدر: وكالات
الكنيست الإسرائيلي
إسرائيل
الكنيست
آخر الأخبار
البرلمان الأوروبي يسلم جائزة سخاروف للشعب الأوكراني
عربي ودولي
الشعب الأوكراني يحصل على جائزة "سخاروف"
اليوم 17:54
توزيع مساعدات غذائية على أوكرانيين قرب العاصمة كييف
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية كبيرة إلى أوكرانيا
اليوم 17:49
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
عربي ودولي
مقتل 4 أشخاص بعد انقلاب قارب مهاجرين في القنال الإنجليزي
اليوم 17:46
سوق دبي المالي
الاقتصادي
الأسهم الإماراتية تغلق خضراء بتداولات 1.7 مليار درهم
اليوم 17:44
الذهب يستقر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى خلال 5 أشهر
الاقتصادي
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
اليوم 17:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©