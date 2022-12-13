اتفاق على منح البوسنة وضع مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي

وافق وزراء الشؤون الأوروبية في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء على منح البوسنة والهرسك وضع دولة مرشحة للانضمام للكتلة في خطوة يُنتظر أن يقرها قادة الاتحاد رسميا خلال قمة الخميس، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية فرانس برس.

يمثل هذا التأييد الرسمي المرحلة الأولى من عملية انضمام طويلة لهذا البلد البلقاني ويأتي ذلك بعد أسبوع من قمة في تيرانا أعاد خلالها الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بعملية التوسيع لصالح دول غرب البلقان.

أوصت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الدول الأعضاء بمنح هذا الوضع للبلد الذي يبلغ عدد سكانه 3,5 مليون نسمة ويعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي عدا عن تهديدات انفصالية.

وشدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الحاجة إلى "زخم إيجابي"، مشيرًا إلى أن الحرب في أوكرانيا أعطت "معنى جيوسياسيًا جديدًا" لتوسيع الكتلة، وما وصفه بأنه "استثمار طويل الأجل في السلام والازدهار والاستقرار لقارتنا".

من جهته، دعا مفوض التوسيع أوليفر فارهيلي قادة البوسنة والهرسك "للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التاريخية وتنفيذ الإجراءات الواردة في توصية اللجنة" التي حددت 14 أولوية للإصلاحات الأساسية لبدء مفاوضات الانضمام.



