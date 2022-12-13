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روسيا ترد على زيلينسكي بشأن السلام وتطالبه بتقبل «الحقائق»

أرشيفية
13 ديسمبر 2022 15:17

عبرت روسيا اليوم الثلاثاء عن رفضها اقتراح سلام قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتضمن انسحاب القوات الروسية من بلاده، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول «الحقائق» بشأن المناطق الجديدة التي أعلنت روسيا ضمها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن هذه الحقائق تشمل ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية باعتبارها «أراضي جديدة» تابعة لها، وهو ما أعلنت عنه روسيا في سبتمبر، لكن معظم دول الأمم المتحدة استنكرته باعتباره غير قانوني.

وجاءت تصريحات بيسكوف في رد له على الطلب الذي تقدم به زيلينسكي لقادة مجموعة الدول السبع أمس الاثنين بهدف الحصول على مزيد من المعدات العسكرية ودعم الاستقرار المالي والطاقة في بلاده، والتوصل لحل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا ابتداء من عيد الميلاد المقبل.

وقال بيسكوف «هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال».

وأضاف رداً على سؤال عن انسحاب مقترح للقوات الروسية من أوكرانيا «يجب على الجانب الأوكراني أن يضع في اعتباره الحقائق التي حدثت خلال هذا الوقت».

 

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