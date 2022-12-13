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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمساعدة طارئة لقطاع الطاقة
13 ديسمبر 2022 14:11

قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن بلاده التي تضررت البنى التحتية للطاقة فيها بسبب الحرب بحاجة الى "800 مليون يورو على الأقل" كمساعدات طارئة لتلبية احتياجات السكان خلال فصل الشتاء وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للتضامن مع أوكرانيا ينظم في باريس.
وقال زيلينسكي عبر الفيديو "نحتاج إلى عدة فئات من المعدات والمحولات والمعدات المستخدمة لإصلاح شبكات التوتر العالي وتوربينات الغاز ... يحتاج نظام الطاقة لدينا على الأقل حتى نهاية موسم التدفئة إلى مساعدة طارئة من قبل نظام الطاقة الأوروبي، أي استيراد الكهرباء من دول الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا" مشيراً إلى أن هذا "سيكلف حوالي 800 مليون يورو".

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