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ماكرون: مؤتمر باريس من أجل دعم الأوكرانيين لتجاوز الشتاء

ماكرون: مؤتمر باريس من أجل دعم الأوكرانيين لتجاوز الشتاء
13 ديسمبر 2022 13:34

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إن فرنسا دعت لمؤتمر باريس من أجل دعم الأوكرانيين لتجاوز الشتاء الحالي. وجاء حديث ماكرون خلال افتتاحه مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا في العاصمة الفرنسية.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء مؤتمرا دوليا لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية. وتشارك نحو 70 دولة ومنظمة دولية إلى جانب الاتحاد الأوروبي في المؤتمر. 

ويهدف المؤتمر إلى تنسيق مساعدات الإغاثة في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والمياه والرعاية الصحية.

واتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد المؤتمر، الذي من المتوقع أن تحضره رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وبعد المؤتمر الدولي، سيتم عقد اجتماع منفصل لتحديد مسار مشاركة الشركات الفرنسية في إعادة إعمار أوكرانيا. ومن المتوقع أن تحضر نحو 500 شركة فرنسية. 

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المصدر: وكالات
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