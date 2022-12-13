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البيت الأبيض بصدد الإعلان عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا

البيت الأبيض بصدد الإعلان عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا
13 ديسمبر 2022 12:45

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال سوليفان، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن أعلنت الجمعة الماضية عن مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، مشيرا إلى أنه "سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مساعدات جديدة." وشدد سوليفان على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تطور الأحداث في أوكرانيا.

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وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، والتي تشمل منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس"، وذخيرة للمدفعية، فضلا عن قدرات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

المصدر: د ب أ
البيت الأبيض
أميركا
أوكرانيا
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