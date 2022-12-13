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سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على حزمة دعم لأوكرانيا بـ 18 مليار يورو

عضو في فريق إزالة الألغام بالحرس الوطني الأوكراني
13 ديسمبر 2022 11:35

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع "تويتر" أن سفراء التكتل وافقوا 
على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو في عام 2023.

وأوردت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" أن"السفراء الأوروبيين، وافقوا من حيث المبدأ، بالإجماع، على حزمة دعم مالي لأوكرانيا بمبلغ 18 مليار يورو لعام 2023.

ويمكن تقديم هذا التمويل في شكل شرائح منتظمة كقروض، بشروط تفضيلية. وكان الوكالة ذكرت أن مجلس الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشريعية بقيمة 18 مليار يورو لتمكين التكتل من دعم أوكرانيا ماليا خلال عام 2023.

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