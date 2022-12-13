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الجيش الأميركي يختبر بنجاح صاروخاً «فرط صوتي»

الجيش الأميركي يختبر بنجاح صاروخاً «فرط صوتي»
13 ديسمبر 2022 10:35

أعلن الجيش الأميركي الاثنين أنّه اختبر بنجاح صاروخاً فرط صوتي، في حلقة جديدة من مسلسل التنافس الدائر بين كلّ من الولايات المتّحدة والصين وروسيا على صعيد هذه التقنية العسكرية المتطوّرة.

وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إنّ قاذفة استراتيجية من طراز بي-52 أطلقت الجمعة أثناء تحليقها فوق مياه المحيط قبالة سواحل كاليفورنيا صاروخ كروز من طراز AGM-183A ARRW والذي وصل إلى "سرعة فرط صوتية تفوق سرعة الصوت بخمسة أضعاف، واتّبع مسار رحلته وانفجر" في المنطقة المرسومة له.

وتعمل الولايات المتّحدة على تطوير العديد من برامج الأسلحة الأسرع من الصوت، وفي هذا الإطار اختبرت "داربا"، الذراع العلمية للجيش الأميركي، في وقت سابق من هذا العام نوعاً آخر من الصواريخ الفرط صوتية.
والصواريخ الفرط صوتية قادرة على إيصال شحنات نووية بدقّة إلى هدفها المحدّد، وهي مصمّمة للطيران بسرعة عالية وعلى ارتفاعات منخفضة، ويمكنها كذلك تغيير اتّجاهها أثناء تحليقها وبالتالي عدم اتّباع مسار خطي يمكن استشرافه، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة.



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المصدر: وكالات
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