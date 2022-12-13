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فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"

فرنسا تحذر من "الطرود المفخخة"
13 ديسمبر 2022 08:20

حذّرت السلطات الفرنسية الاثنين الإدارات الرسمية والمؤسّسات المهمّة في البلاد من خطر تلقّيها طروداً مفخّخة كتلك التي استهدفت مؤخّراً بعثات أوكرانية وهيئات رسمية في إسبانيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني .
وقال المصدر إنّ السفارة الأوكرانية في باريس تلقّت طرداً مماثلاً، مؤكّداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة "لو فيغارو".
ولم تعلق السفارة الأوكرانية في باريس على هذه المعلومات.
وفي ظلّ زيادة عدد هذه الهجمات، وجّهت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء مذكّرة إلى الوزارات والإدارات الرسمية لتحذيرها وتحديد الخطوات الواجب اتّباعها في حال تلقّيها طرداً مماثلاً.
وفي الأيام الأخيرة ازداد إرسال هذا النوع من الطرود.



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المصدر: وكالات
الطرود المفخخة
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