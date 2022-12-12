مجموعة السبع تؤسس «نادي المناخ»

قالت ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع في بيان، إن المجموعة الاقتصادية قررت اليوم الاثنين إنشاء ناد دولي للمناخ ودعت الدول المهتمة التي تنتهج سياسات مناخية طموحا للانضمام إليه. وأضافت ألمانيا أن مجموعة السبع ستطلب من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة الدولية استضافة أمانة مؤقتة لنادي المناخ. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان "من خلال نادي المناخ والانتقال العادل اجتماعيا لصناعاتنا إلى الحياد المناخي، فإننا نقدم مساهمة مهمة في تحقيق أهداف المناخ العالمية". وأضاف روبرت هابيك، وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار أن مجموعة السبع تريد طرح سلع صديقة للمناخ، مثل الصلب الأخضر، في السوق بسرعة أكبر وتحسين الفرص المتاحة لها على امتداد العالم. وقال هابيك "في هذا السياق، يستهدف النادي تعزيز الشراكات الدولية واتفاقات التعاون بغرض دعم البلدان في تحولها".