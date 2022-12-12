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«الصحة العالمية» تحذر من انتشار «المكورات العقدية» بين الأطفال

تعبيرية
13 ديسمبر 2022 01:34

دعت منظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بيان مشترك، إلى اليقظة في مواجهة زيادة الإصابات بأمراض خطيرة بين الأطفال في أعقاب مجموعة من الإصابات بعدوى المكورات العقدية بين الأطفال.

وأفاد البيان بأن فرنسا وايرلندا وهولندا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة سجلت زيادة في حالات المرض الخطير المعروف باسم عدوى المكورات العقدية من المجموعة الغازية بين الأطفال دون سن العاشرة في عام 2022.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل العديد من حالات الوفاة في هذه المجموعة العمرية بسبب الإصابة بعدوى المكورات العقدية. وفي بريطانيا وفرنسا، كان عدد الحالات الخطيرة أعلى كثيرا من الأعداد المسجلة في نفس الفترة قبل جائحة كورونا.

يذكر أن عدوى المكورات العقدية عادة ما تسبب أمراضا خفيفة فقط، مثل الحمى القرمزية، ويمكن علاجها جيدا بالمضادات الحيوية. ولكن في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

 


 

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