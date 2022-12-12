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معتقلون يعلنون الإضراب عن الطعام في سجون «الحوثي»

معتقلون يعلنون الإضراب عن الطعام في سجون «الحوثي»
13 ديسمبر 2022 01:20

صنعاء (وكالات)

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أعلن عدد من المعتقلين في سجن «الإصلاحية المركزية» بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، الإضراب عن الطعام.
وبحسب وثيقة ذيلت بأسماء وتوقيعات لعدد من النزلاء من المختطفين الذين اعتقلتهم ميليشيات الحوثي، أعلن السجناء الإضراب المفتوح والشامل عن الطعام حتى إطلاق سراحهم ورد اعتبارهم وتعويضهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم، أو الإضراب حتى الموت جراء ما وصفوه بالتعسف والإخفاء القسري غير القانوني من قبل الحوثيين.
واتهم السجناء النيابة الجزائية وما تسمى «المنظومة العدلية» التي يرأسها القيادي محمد علي الحوثي والمحكمة الجزائية بتوجيه تهم لهم زائفة زوراً وبهتاناً منذ أكثر من عامين من دون أي دليل وعجزت الجماعة عن إثباتها في نحو 30 جلسة، بحسب وسائل إعلام يمنية.
ووجه السجناء أصابع الاتهام للقاضي يحيى منصور، رئيس المحكمة الجزائية المعين من قبل الميليشيات بالمماطلة ورفضه إطلاق سراحهم رغم يقينه ببراءتهم في قضاياهم.
وناشد السجناء المضربون عن الطعام المنظمات الحقوقية والإنسانية النظر في مظلوميتهم ورفع الظلم عنهم.

ميليشيات الحوثي
الميليشيات الحوثية
اليمن
صنعاء
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