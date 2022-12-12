قصف إرهابي «حوثي» يستهدف مدرسةً في حجة

عدن (الاتحاد)

قتل وأُصيب عدد من الأطفال بقصف عبر طيران مسيّر شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدف طلاباً في محافظة حجة، فيما وثق تقرير حقوقي

أكثر من 127 ألف انتهاك «حوثي» بحق المدنيين منذ الانقلاب.

وأفاد مصدر محلي بأن الطفل يوسف عبده شوعي بيشي (11عامًا) قتل، فيما أُصيب كلٌّ من أحمد علي عبدالله بيشي (8 أعوام)، وسلطان حمد علي بيشي (10 أعوام) بجراح متفاوتة، جراء قصف طيران مُسيّر لميليشيات الحوثي استهدف قرية «الدير» بمديرية «حيران» في محافظة حجة. وأوضح المصدر أن الهجوم «الحوثي» استهدف الطلاب وهم في طريقهم إلى مدرسة «السلام» بالقرية ذاتها.

ومنذ انتهاء الهُدنة في مطلع أكتوبر الماضي، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية هجماتها بالطيران المُسيّر على الأحياء والأعيان المدنية في عدة محافظات متسببة بمقتل وإصابة عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال.

إلى ذلك، قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إنها وثقت أكثر من 127 ألف انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، منذ انقلابها في سبتمبر 2014، بينها أكثر من 14 حالة قتل. وأفادت الشبكة، في تقرير أصدرته، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن فريقها الميداني وثق نحو 127260 واقعة انتهاك طالت المدنيين تورطت بها ميليشيات الحوثي خلال الفترة من 21 ديسمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2022.

وأضافت أن الميليشيات تسببت في قتل 14557 مدنياً، بينهم 3618 طفلاً، منهم 412 طفلاً رضيعاً، و1974 امرأة، وفقاً لآلية الرصد والتوثيق التي قام بها الفريق الميداني للشبكة من خلال النزول الميداني للفريق.

كما تسببت ميليشيات الحوثي في إصابة 33438 مدنياً، بينهم 5875 امرأة، و4334 طفلاً.

وبحسب التقرير، فإن ألغام الحوثيين الأرضية تسببت خلال السنوات الـ8 من عمر الانقلاب، في مقتل 3673 مدنياً بينهم 647 طفلاً و462 امرأة، وإصابة 3135 مدنياً، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة، فيما أصيب نحو 798 شخصاً بإعاقات دائمة بينهم 397 طفلاً.

وذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت باعتقال واختطاف نحو 16804من المدنيين، ولا يزال 4201 مختطف مدني في سجونها ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، بينهم 389 سياسياً و340 إعلامياً و176 طفلاً و374 امرأة.