أردوغان: سنقتلع شوكنا بأيدينا في شمال سوريا

أنقرة، دمشق (الاتحاد)

استأنفت تركيا قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في تل رفعت وعين العرب شمال شرقي حلب، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده «ستقتلع شوكها بأيديها» شمالي سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تجمع بولاية صامصون شمالي تركيا: «الولايات المتحدة أرسلت ما بين 4 إلى 5 آلاف شاحنة محملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا ورغم حديثي عن ذلك مراراً وتكراراً لا يكترثون أبداً».

ونقلت وكالة «الأناضول» للأنباء عن الرئيس التركي قوله إنه أبلغ الجانب الأميركي بأن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة ضمن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وعلى الرغم من ذلك ترتكب هذا الخطأ بحقها وتقف إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية، قائلاً: «إذن سنقتلع شوكنا بأيدينا فلا خيار آخر».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، تحييد 3 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية بعمليات عسكرية وقصف في شمال سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أن «الإرهابيين الثلاثة كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقة عملية نبع السلام».​​​​​​​