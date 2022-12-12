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العراق يعلن تسديد كامل تعويضات الكويت

البنك المركزي العراقي
13 ديسمبر 2022 01:48

هدى جاسم (بغداد)

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أعلن البنك المركزي العراقي عن تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق تعويضات الكويت.
وقال في بيان صحفي أمس: إن «البنك تسلّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ 7 ملايين و946 ألفاً و316 دولاراً أميركيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت».
وأضاف أن «المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2621 لسنة 2022 المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت».
يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن إنهاء جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.

العراق
الكويت
البنك المركزي العراقي
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