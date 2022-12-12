الحكومة الليبية تجدد دعمها مساعي عقد مؤتمر «برلين 3»

حسن الورفلي (بنغازي)

جددت وزارة الخارجية الليبية دعمها للمساعي نحو عقد مؤتمر «برلين 3» تلبية لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الازدهار والاستقرار الشامل، مؤكدة موقف حكومة الوحدة الوطنية المتناغم مع ألمانيا، والتزام الحكومة بمخرجات مؤتمري «برلين 1و2» الداعي لإجراء انتخابات وطنية شاملة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش المبعوث الخاص للخارجية الألمانية إلى ليبيا كريستيان باك، وسفير ألمانيا لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، في طرابلس.

وحسب بيان للخارجية الليبية، عبر المبعوث الألماني عن موقف الحكومة الألمانية الداعم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وفق قواعد قانونية سليمة، مشيرًا لدعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الرامية لتعزيز الاستقرار في ليبيا. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، قد أكد أمس الأول، أن مبادرة المجلس الرئاسي الليبي تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح باتيلي أنه «بحث مع المنفي مقترح المجلس الرئاسي بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدماً في ليبيا».

وأضاف أن الحوار يجب أن تضمَّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.