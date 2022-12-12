قيس سعيّد: «النهضة» لا هدف لها سوى السلطة

تونس (الاتحاد)

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن المعارضة في إشارة منه لحركة «النهضة» الإخوانية، لا هم لها سوى السلطة وإنها قامت في السابق بإفراغ خزائن الدولة والتحالف مع الخارج.

جاء ذلك خلال زيارة سعيّد مساء أمس الأول، إلى بعض أحياء غربي العاصمة ولقائه عدداً من السكان للاستماع إلى مشاكلهم، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ووفق سعيّد: «إن الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجّون في شارع الحبيب بورقيبة، وكلما مرّ يوم إلا وأظهر أن لا همّ لهم سوى السلطة».

وأضاف: «بل لم يقوموا (المعارضة) في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم».

وحسب بيان الرئاسة، أكد سعيّد أن «القضية الرئيسة للتونسيين هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين والتونسيات أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة».

وفي سياق آخر، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 4 أيام، للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته أمس: إن زيارة سعيد جاءت إثر دعوة من الرئيس جو بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.

وفي يوليو الماضي أعلن بايدن عزمه استضافة عدد من قادة الدول الأفريقية بواشنطن، وأوضح البيت الأبيض في بيان لاحق أن القمة ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022.

وأشار بايدن إلى أن «القمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه أفريقيا، وستساعد في تعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة، والالتزام المشترك تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان».

والخميس، أعرب وفد أميركي رفيع المستوى التقى سعيّد، عن دعمه تطلعات الشعب التونسي إلى «حكومة ديمقراطية شفافة تخضع للمساءلة»، وفق بيان للسفارة الأميركية بتونس.

وأتت زيارة الوفد الأميركي قبل انتخابات تشريعية مبكرة مقررة في 17 ديسمبر الجاري وتمثل أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021.

في غضون ذلك، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل أمس، من أي «إجراء أحادي» من السلطة بشأن الإصلاحات الاقتصادية، نافياً اطلاعه على الاتفاق المبرم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.