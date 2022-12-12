الجيش الجزائري يعلن القضاء على 15 إرهابياً منذ بداية العام

الجزائر (الاتحاد)

أعلن الجيش الجزائري القضاء على ثلاثة مسلحين وتوقيف آخر خلال عملية تمشيط واسعة لمرتفعات ولاية «تيبازة» غربي العاصمة، مشيراً إلى أن العملية سمحت كذلك باسترجاع أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وقال الجيش الجزائري في بيان: إن «مفارزه تمكنت خلال عملية بحث وتمشيط واسعة لمرتفعات جبال قوراية لولاية تيبازة غربي العاصمة من اكتشاف مخبأ للجماعات الإرهابية، حيث تم على إثر اشتباك عنيف القضاء على ثلاثة إرهابيين وتوقيف آخر».

وأوضح البيان أن «هذه العملية مكنت من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقيتين مضخيتين و4 مخازن ذخيرة وثلاث نظارات ميدان وهاتف نقال وأغراض أخرى». ووصف المصدر هذه النتائج بالإيجابية والحاسمة لمختلف وحدات الجيش، معتبراً إياها تأكيداً على عزم وإصرار القوات المسلحة القضاء على ظاهرة الإرهاب في البلاد.

وقتل الجيش الجزائري 15 إرهابياً واعتقل 8 آخرين، في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد منذ بداية العام الجاري. وأظهر مسح على البيانات الرسمية لوزارة الدفاع، اعتقال وحدات الجيش لـ445 عنصر دعم للإرهاب من يناير 2022 حتى مطلع ديسمبر الجاري، إلى جانب ضبط 445 قطعة سلاح، و56 قنبلة يدوية وتقليدية الصنع، وتدمير نحو 10 مخابئ وملاجئ للإرهابيين.