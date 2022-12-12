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اعتقال إرهابيين اثنين في تونس

أرشيفية
13 ديسمبر 2022 01:23

تونس (الاتحاد)

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ألقت السلطات الأمنية التونسية، أمس، القبض على إرهابي بايع تنظيم «داعش» وآخر تلقى دروساً من التنظيم حول صنع المتفجرات.
ووفق بيان للداخلية التونسية: «تلقى المعتقل دورات تعريفية في مجال إعداد السموم على غرار سم الريسين وصنع المتفجرات بنية التحضير لعمل إرهابي نوعي».
كما تمكنت قوات الأمن التونسية من كشف وتوقيف إرهابي ثان، على خلفية ارتباطه عبر الإنترنت بالتنظيم الإرهابي، وتلقيه دروساً عسكريّة نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجّرة والعبوات الناسفة والتدرّب على تنفيذ الاغتيالات بالأسلحة البيضاء في إطار التحضير للالتحاق ببؤر التوتّر في العراق وسوريا.
ووفق البيان تم إحالة المتهمين إلى نيابة مكافحة الإرهاب التونسية، حيث أصدر قاضي التحقيقات مذكرة اعتقال في شأنهما وما زالت التحقيقات جارية مع الإرهابيين.

تونس
قوات الأمن التونسية
السلطات التونسية
داعش
وزارة الداخلية التونسية
مكافحة الإرهاب
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