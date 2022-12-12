مصر تستضيف اجتماعاً دولياً حول مكافحة الفساد

القاهرة (الاتحاد)

بدأت في القاهرة، أمس، اجتماعات الخبراء الدوليين المعنيين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لبحث تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول «مكافحة الفساد في أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها»، بمشاركة ممثلي 30 دولة والعديد من المنظمات الدولية والخبراء الدوليين.

وتضمنت جلسات الاجتماع التي تستمر لمدة يومين مناقشة وفهم سياق الطوارئ وأنواع المخاطر والقيود، من أجل الاستجابة للأزمات والتعافي منها بفعالية وفي الوقت المناسب، من خلال تحديد وتقييم أنواع مخاطر الفساد التي تتفاقم في أوقات الطوارئ المختلفة، وفهم القيود القانونية والسياسية والمؤسسية لتطوير خطط فعالة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتحديد المهام من أجل الاستجابة المثلى للأزمات.

كما ناقش الاجتماع تدابير منع الفساد ومكافحته من خلال التعاون الدولي متعدد الأطراف، وسبل تعزيز الاستجابة متعددة الأطراف للعقبات التي تواجه التعاون الدولي والمساعدات المالية الدولية، من خلال أطر أكثر شمولية لكافة الأطراف ذات الصلة من خارج القطاع العام.